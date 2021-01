Crosetti consiglia Pirlo: "Mettilo titolare". Tifosi spaccati

La vittoria della Juventus contro il Sassuolo non è stata agevole come il risultato finale di 3-1 possa far pensare. I bianconeri hanno faticato contro una squadra a lungo in 10 uomini e per molti è stato fondamentale l’ingresso in campo di Dejan Kulusevski.

Il consiglio di Crosetti a Pirlo

Tra coloro che hanno giudicato positivamente la prova dello svedese c’è Maurizio Crosetti, che su Twitter ha elogiato l’ex Parma e lanciato un consiglio ad Andrea Pirlo. “Kulusevski è un giocatore superiore. Per me, titolare sempre”, ha scritto il giornalista di Repubblica, alludendo all’abitudine di Pirlo di utilizzare spesso Kulusevski facendolo partire dalla panchina: finora lo svedese ha giocato 16 gare in campionato e soltanto in 7 di queste è partito titolare. Non tutti i tifosi bianconeri, però, la pensano come Crosetti e nei commenti al tweet del giornalista la discussione è accesa.

I tifosi bianconeri si dividono

“Meno male che non la fai tu la formazione – ribatte Andrea -. Grande talento da dosare. Troppe pause, troppe scelte sbagliate. E piedino molle in tutti i contrasti”.

La pensa così anche Simone: “Kulusevski se entra in corso d’opera è letale, quando parte titolare direi di no. Almeno sino ad ora. In ogni caso è davvero forte”. Anche Ferdinando boccia l’idea dello svedese titolare: “A me Kulu onestamente nn sta piacendo può fare molto molto meglio”. Per Mario “Piano piano prenderà il posto di Dybala, è stato preso per questo”.

Ma c’è anche chi vorrebbe vederlo in campo di più, come Emanuele: “Kulu oggi ha cambiato la partita, con la palla tra i piedi è devastante l’unico difetto che ha è quel maledetto tocco in più che fa sempre. Se impara a toccare meno la palla non ce n’è per nessuno”. Anche Ale concorda: “Mio malgrado devo darti ragione, caro Crosetti”.

SPORTEVAI | 11-01-2021 11:14