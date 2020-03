Crosetti si burla di Agnelli, il paragone è pungente

Con le sue parole sulla Champions League, Andrea Agnelli ha sollevato una valanga di polemiche, attirandosi critiche da tifosi e opinionisti, alcune delle quali davvero velenose.

“Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta , ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla Champions”, ha detto il presidente della Juventus, domandandosi se fosse giusto che una squadra di maggior blasone e con risultati europei più importanti negli ultimi anni come la Roma fosse invece fuori dalla massima competizione europea.

Paragone velenoso

Alla domanda di Agnelli ha risposto Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, nel suo articolo odierno, postato su Twitter. “Che ci fa l’Atalanta in Champions? – si chiede Crosetti nel suo pezzo – La risposta è semplice, ci gioca benissimo, meglio di tanti. In questo momento, meglio anche della Juventus di Andrea Agnelli”.

L’articolo è preceduto da un tweet pungente: “Più o meno come il Lione, caro Andrea Agnelli”. Ovvero la squadra che ha battuto la Juventus di Maurizio Sarri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il commento di Crosetti scatena però le reazioni degli juventini.

In difesa di Agnelli

“Come al solito lei ha capito tutto… almeno trovi un buon traduttore”, scrive Antonello, accusando Crosetti di aver travisato le parole di Agnelli. Sulla stessa Linea Marco: “Agnelli s’e posto il quesito ‘è giusto che l’Ajax semifinalista anno scorso, campione d’Olanda e vincitore della coppa nazionale debba fare i preliminari e l’Atalanta sia ammessa direttamente in quanto 4a in Italia?’ . È diversa la cosa”.

E Carletto allarga il discorso a tutto il giornalismo italiano: “Ma perché? Perché dovete travisare tutto! Il discorso era chiaro e invece titoloni e articoli per fare polemiche, come se già non ce ne fossero”.

SPORTEVAI | 06-03-2020 09:41