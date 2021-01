Crotone, la conferenza stampa di Giovanni Stroppa

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa presenta la sfida in casa della Fiorentina di domani sera. Dopo la bella vittoria sul Benevento di Pippo Inzaghi, il Crotone è più determinato che mai a fare più punti possibili per guadagnarsi la tanto sperata salvezza:

“Se vogliamo rimanere attaccati alle formazioni che ci stanno davanti, dobbiamo fare punti a tutti i costi. La Fiorentina non sarà pericolosa solo a causa dell’atteggiamento che avrà dopo il brutto ko rimediato col Napoli: penso che i viola siano una squadra di medio-alta classifica, con individualità ottime e un organico importante. Altre squadre in questo momento occupano un posto che non meriterebbero, per la Fiorentina è un momento complicato e dovremo essere ancora più bravi per approfittare di questa situazione. Non sarà facile visto che saranno sicuramente determinati e concentrati dopo”.

C’è la possibilità che Stroppa riproponga gli stessi 11 visti contro le Streghe?

“La vittoria ha certamente mascherato qualcosa, perché non abbiamo fatto una buona partita in entrambe le fasi. Dobbiamo continuare a lavorare per crescere, non possiamo commettere errori come quelli commessi con il Benevento”.

E pooi, per concludere, parla di quelle che saranno, dunque, le novità di formazione:

“Qualcosa cambieremo perché ci sono delle assenze, la squadra però sta bene e al di là di quei venti minuti con il Benevento in cui abbiamo subito troppi corner stiamo facendo bene, ci alleniamo sempre al massimo. Contro la Fiorentina, squadra tecnica e che ha grandi qualità nel tiro, dovremo mostrare la stessa voglia di vincere vista domenica scorsa. Riviere ha un affaticamento e in attacco avrò scelte obbligate, Benali e Marrone sono disponibili e li valuterò. Vogliamo un risultato positivo, spesso abbiamo recriminato buone prestazioni ma senza raccogliere nulla, la vittoria con il Benevento deve darci ancora maggiore consapevolezza”.

OMNISPORT | 22-01-2021 16:33