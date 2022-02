Curling, Constantini: "Pazzesco avere il sostegno di tutta Italia"

11-02-2022 22:18

Stefania Constantini, fresca della medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali nel curling, è stata accolta come una star a casa: “Adesso mi godo questo momento, questa medaglia, poi abbiamo i Mondiali femminili a marzo. È stato veramente pazzesco avere il sostegno di tutti, è stato bellissimo vedere quanta gente seguisse la nostra passione”.

Per Constantini è stata un’avventura indimenticabile quella di Pechino: “Ho provato grande commozione, e ovviamente mi sprona a fare meglio, anche perché l’Italia dell’hockey ci sarà alle prossime Olimpiadi. Abbiamo fatto una cosa pazzesca, sono seria e cocciuta come dice mia mamma, sono partita che non ero nessuno. Milano-Cortina 2026? Un’Olimpiade in casa accade veramente una volta sola nella vita e poi proprio casa mia perché Cortina è dove vivo. Ora voglio godermi certamente la medaglia e poi tornare al lavoro e arrivare ancora più preparata per il 2026”.

A Cortina la Constantini è travolta dall’affetto dei tifosi: “Non me l’aspettavo, non mi aspettavo tutto questo supporto ed è stato meraviglioso. Già vivere l’Olimpiade è un sogno, vedere l’Italia intera che ti supporta è pazzesco. Penso sia una cosa importante per il curling italiano, spero che il nostro movimento possa crescere sempre di più. Dopo aver finito il round robin da imbattuti, nove partite nove vittorie, ci siamo veramente guardati in faccia e ci siamo detti: qua è il momento di cambiare l’obiettivo. Inizialmente volevamo raggiungere le semifinali ma visto il gran lavoro che abbiamo fatto sembrava giusto scalare fino alla cima”.

OMNISPORT