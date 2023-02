Curva Nord Inter: non ci sarà contestazione per Skriniar

I tifosi nerazzurri hanno incontrato il difensore che a giugno andrà al Psg: “Nessun rancore nei suoi confronti”

01-02-2023 15:51

La Curva Nord dell’Inter perdona Milian Skriniar che, a fine contratto, lascerà il nerazzurro per accasarsi al Psg. Roba di pochi mesi, di giugno per l’esattezza. Fino ad allora, non ci saranno contestazioni da parte dei tifosi che hanno incontrato il difensore: “La Nord ha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter. La chiacchierata con Skriniar è stata documentata in un articolo sulla fanzine che uscirà al derby e in cui si spiega cosa è stato detto”.

Aggiunge il fulcro del tifo nerazzurro: “Invitiamo fin d’ora gli interisti a rispettare un giocatore che, al di là delle scelte professionali, rimane in organico di una squadra che ha bisogno di tutti per ottenere il massimo dei risultati possibili”.