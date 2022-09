D'Ambrosio cuore d'oro: aiuta un bambino e diventa l'eroe del web

03-09-2022 10:35

Grande entusiasmo ad Appiano Gentile nei giorni immediatamente precedenti il derby col Milan. La vittoria sulla Cremonese ha restituito il sorriso ai tifosi dell’Inter, grandi e piccini, e in tanti hanno approfittato per fare un salto al centro sportivo a salutare i propri beniamini. Tanti i bambini. Per uno di loro, però, una brutta sorpresa: più di ogni altra cosa, voleva una foto col proprio idolo indiscusso. Che, però, era assente giustificato.

Il piccolo fan a caccia della foto con Lukaku

Il bimbo, accompagnato dalla famiglia, avrebbe infatti fortissimamente voluto uno scatto con Romelu Lukaku, il poderoso centravanti alle prese con un infortunio che lo terrà fuori, oltre che dal derby, anche dalla sfida di Champions contro il Bayern Monaco. Il belga, per questo motivo, sta eseguendo dei trattamenti personalizzati. Non c’era, insomma, assieme ai compagni alla fine dell’allenamento. Apriti cielo, il piccolo fan non ha nascosto il suo disappunto e la sua delusione.

Lukaku non c’è, ma ci pensa D’Ambrosio

Per sua fortuna, dopo qualche minuto è passato in auto Danilo D’Ambrosio. Il terzino nerazzurro è un ragazzo sensibile e quando ha visto l’espressione corrucciata del bimbo ha chiesto il motivo. Appena gliel’hanno spiegato, non ci ha pensato due volte: ha preso il cellulare e ha videochiamato Lukaku. Che per fortuna ha risposto. Così, appoggiando il telefonino vicino al bambino, D’Ambrosio ha realizzato il suo sogno: uno scatto accanto al bomber dei sogni. Inevitabili gli applausi e i complimenti dei tanti presenti, a partire dalla mamma del piccolo tifoso finalmente felice.

Social in coro: “D’Ambrosio grande uomo”

Anche sul web è tutto un fiorire di commenti pro D’Ambrosio. Stefano non riesce a trattenere la commozione: “Sto piangendo”. Eagles è colpito dal gesto: “Bravo D’Ambrosio“. Per Mohamed è tutto merito della squadra in cui gioca il difensore: “Ecco perché noi all’Inter siamo differenti”. Anche Geronimo lo esalta: “Dambro uno di noi”. Mentre Galio aggiunge: “Giocatore e uomo sottovalutato”. E Andrea ha una proposta per la dirigenza: “Danilo è da rinnovare al 200%, per lui non sono mai soldi sprecati: fa troppo gruppo”.