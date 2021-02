Dai tifosi del Napoli un appello a De Laurentiis

Roma e il quarto posto. Comincia a diventare lunghissima la serie di rimpianti ed è momento di riflessioni profonde in casa azzurra. Che deve fare De Laurentiis Il risveglio è stato amarissimo. Napoli si era addormentata ancora incredula per l’ennesima sconfitta stagionale e a poco è servito come consolazione sapere di aver giocato molto meglio rispetto alle ultime prove: zero punti a Marassi e occasione sprecata per agganciare lae il quarto posto. Comincia a diventare lunghissima la serie di rimpianti ed è momento di riflessioni profonde in casa azzurra. Che deve fare De Laurentiis con Gattuso alla luce degli ultimi risultati?

De Laurentiis vorrebbe aspettare ancora due gare

La sensazione è che il presidente, che sta già lavorando per il prossimo anno (Benitez dt e Italiano o Juric in panchina la soluzione in pole al momento), non intende ancora esonerare Gattuso. A Ringhio sarebbero stati dati i sette giorni: decisive le gare di ritorno di semifinale di coppa Italia con l’Atalanta e la sfida con la Juve di sabato. In caso di ulteriori flop il destino di Gattuso sarebbe segnato (torna Mazzarri?).

I tifosi del Napoli chiedono la svolta

Una soluzione che però non convince molti tifosi : se si deve cambiare, meglio farlo subito e non quando sarebbe troppo tardi: “Ma se stecca s’te due la stagione è compromessa a ‘sto punto lascia lui fino alla fine e fai rivoluzione a giugno (ma vera rivoluzione)” o anche: “Gattuso deve andare via adesso per recuperare il recuperabile e non perdere anche la coppa Italia” e infine: “De Laurentiis prenda questa decisione al più presto, altrimenti questa stagione ci costerà caro, in tutte le competizioni. Un Napoli che prende schiaffi da chiunque, e con un allenatore che non riesce a dare un’impronta di gioco ai calciatori”.

SPORTEVAI | 07-02-2021 09:11