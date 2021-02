Napoli, la serata più nera: per i tifosi non si salva nessuno

Un crollo netto. Il Napoli si arrende sul campo del Genoa nell’anticipo della 21esima giornata e apre ufficialmente una crisi che fino a questo momento era nell’aria ma forse ancora non del tutto materializzata. La gara del Marassi è uno specchio della stagione con gli azzurri che partono bene ma complici le consuete amnesie difensive consentono a Pandev di segnare una doppietta nel giro di 26 minuti. Riaffiorano così paure e ansie che finiscono per impedire alla squadra di portare a casa la rimonta. Sui social i tifosi sono in fermento, stanchi di vedere lo stesso film. E se prima della gara c’era una divisione sul futuro del tecnico, ora tutti chiedono l’esonero di Rino Gattuso.

I colpevoli

Nella lista dei tifosi al primo posto di questa crisi in casa Napoli c’è senza dubbio Rino Gattuso. Le recenti prestazioni della squadra hanno creato una vera e propria spaccatura tra il tecnico e la tifoseria che ora ne chiede a gran voce l’esonero: “Ma c’è altro da discutere oltre che di un esonero?”, chiede un tifoso del Napoli. Anche Antonio scarica l’allenatore: “Dispiace per Rino ma il Napoli non ha identità né gioco”. Ma c’è chi di questa situazione incolpa anche la proprietà: “Ha più personalità Pandev che tutta la nostra rosa. Avevamo gli uomini fino a qualche anno fa ma sono stati venduto ma forse al padrone piacciano le mezze cartucce”.

Anche Nikola Maksimovic parso poco attento in occasione dei gol della formazione rossoblù finisce nel mirino: “Non vuole rinnovare – scrive Andrea perché il Napoli gli offre uno stipendio troppo basso. Ancora una volta la conferma che è un giocatore ormai distratto che non segue mai l’uomo”. Anche Raffo la pensa allo stesso modo: “Solo perché continua schierare Maksimovic, Gattuso dovrebbe essere esonerato nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo”.

La costruzione dal basso

Un tema molto dibattuto negli ultimi anni è quello che riguarda la costruzione dal basso, il tentativo cioè di dialogare sin dalla propria area di rigore. E nel caso del Napoli già in passato sono capitati errori grossolani come quello di stasera tra Maksimovic e Demme. “Ma effettivamente la costruzione dal basso – chiede Luigi – serve a qualcosa? Sono solo palloni persi e rischi. Mode chic inutili e soprattutto pericolose quando non hai i giocatori per farla”. Opinione condivisa anche da Simone: “Ma quando la smetterà il Napoli di giocare la palla da dietro? Gli errori stanno diventando troppi”.

Anche il giornalista Riccardo Cucchi è molto critico nei confronti di questa scelta: “Sulla costruzione dal basso dico solo che gol così ne vedo tanti. Non ci vuole un genio della tattica per capire che i rischi sono altissimi. E soprattutto fanno male alle coronarie dei tifosi”. E la risposta dei tifosi del Napoli non si fa attendere. “L’unico che non riflette abbastanza è Gattuso, basterebbe capire che non è il momento di fare quel tipo di gioco. Non credo sia tanto difficile”.

SPORTEVAI | 06-02-2021 22:39