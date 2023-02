Dall'Inghilterra: Juve valuta risoluzione del contratto con Pogba

Secondo il Daily Mail, i bianconeri sarebbero stufi di aspettare che il francese si riprenda dall'infortunio

04-02-2023 14:34

Secondo il Daily Mail, la Juventus starebbe pensando alla risoluzione di contratto con Paul Pogba che, da quando è arrivato in estate, non ha disputato neanche un minuto con i bianconeri e che, con tutta probabilità, marcherà visita anche contro la Salernitana. Il centrocampista francese ha firmato fino al 2026 un contratto da 10 milioni di euro lordi a stagione. Il giornale inglese reputa poco probabile un taglio dello stipendio da parte di Pogba, dunque tra le ipotesi al vaglio della dirigenza ci sarebbe la risoluzione con il francese che a quel punto potrebbe tentare l’avventura in Mls.