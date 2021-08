Dalla Spagna: Leo Messi ad un passo dall'addio al Barcellona

Arriva direttamente da Marca una notizia che rischia di sconvolgere il panorama calcistico europeo nelle prossime settimane: Leo Messi è ad un passo dal dire addio per sempre al Barcellona, e questa volta sembra che la decisione sia definitiva.

Secondo il quotidiano spagnolo, la trattativa per il rinnovo del contratto della Pulga argentina, scaduto lo scorso 30 giugno, si sarebbe bruscamente interrotta e ormai sarebbe “quasi impossibile rivederlo con la maglia blaugrana”. I capitani della squadra, tra cui Pique, Busquets e Jordi Alba, sono già stati informati della decisione di Messi, e i responsabili del club starebbero ora pensando a come comunicare ufficialmente la notizia ai tifosi, dato che rischia di creare una vera e propria sommossa popolare in Catalogna.

Radio Catalunya, molto vicina agli affari culé, ha rivelato anche dei piccoli particolari relativi alla vicenda. Messi non sarebbe infatti soddisfatto della squadra costruita da Laporta (per esempio, avrebbe voluto l’acquisto di Romero dall’Atalanta, che invece andrà al Tottenham, e sempre secondo l’emittente radiofonica “la situazione è irreversibile”.

Come sempre, però, le radici di questa scelta sono da andare a ricercare su basi economiche. La orribile gestione Bartomeu e la Pandemia di Covid-19 hanno messo in ginocchio il club Blaugrana che, senza il contratto di Messi, potrebbe davvero risanare i suoi conti e costruire da capo una squadra tutta nuova. Le pressioni della Liga, poi, che hanno imposto un tetto salariale molto stringente, non avrebbero fatto altro che accelerare la decisione.

Nello specifico, nel corso dell’incontro odierno tra il padre-agente Jorge Messi e il Barcellona, si sarebbe discusso di un ulteriore taglio dello stipendio del GOAT, fresco vincitore della Copa America che già poche settimane fa aveva deciso di decurtarsi lo stipendio del 50% pur di rimanere a Barcellona. Questa ulteriore proposta al ribasso avrebbe mandato a monte la trattativa e mandato su tutte le furie Messi, che dunque con ogni probabilità lascerà la squadra dove gioca da ormai 20 anni.

Il prossimo mese di Calciomercato sarà solo per cuori forti.

OMNISPORT | 05-08-2021 19:46