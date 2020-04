Dalla Spagna: "Milan, Boban aveva chiuso per l'asso del Real”

Un retroscena di mercato arrivato dalla Spagna fa discutere i tifosi del Milan. Prima di essere silurato da Ivan Gazidis, Zvonimir Boban avrebbe di fatto concluso la trattativa per l’ingaggio di un fuoriclasse del Real Madrid a lungo inseguito dal club rossonero negli anni passati: Luka Modric.

Boban aveva in pugno Modric

A scriverlo è Marca, quotidiano da sempre molto vicino alle questioni della casa blanca: secondo il quotidiano spagnolo Boban era riuscito a convincere il connazionale della bontà del nuovo progetto rossonero, spiegandogli che sarebbe stato proprio lui il fulcro attorno al quale costruire il nuovo Milan.

Un’idea simile a quella che a gennaio ha portato all’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, ovvero affiancare un ultratrentenne di eccezionale qualità e grande esperienza ai giovani di talento già presenti nell’organico rossonero.

Modric come leader e guida del centrocampo, insomma, oltre che come nome in grado di riaccendere gli entusiasmi della piazza milanista. Il licenziamento di Boban, però, avrebbe mandato a monte l’operazione e Modric attualmente sarebbe davanti a un bivio: restare al Real – dove la sua importanza però s’è drasticamente ridotta rispetto al passato – oppure volare negli Usa per accettare l’offerta dell’Inter di Miami.

La rabbia dei tifosi rossoneri

Giunta ai tifosi rossoneri, la notizia è stata accolta con rabbia ma anche incredulità. Ampia la fetta di milanisti che, scottata dalle delusioni degli ultimi anni, non crede che Boban fosse davvero riuscito a convincere Modric. “Ma non scrivete stupidaggini… – commenta Paolo su una delle pagine Facebook dedicate al Milan – E con cosa lo pagavano Modric, con i buoni spesa?”.

“Io avevo azzeccato i numeri del Superenalotto ma mi son dimenticato di giocarli”, scrive sarcasticamente Alessandro, mentre Francesco aggiunge “Ma guarda un po’… quindi il contratto veniva firmato per Ac Boban?”.

Ma tra i rossoneri c’è chi anche crede alla notizia e se la prende con la dirigenza. “Modric ha il contratto in scadenza nel 2021, a settembre ne farà 35. Non era così utopia vederlo al Milan con la regia di Boban. Credo più a questo che a Ronaldo al Milan grazie a Mirabelli”, commenta Luca. “Purtroppo Gazidis ci mette sempre lo zampino”, la chiusura amara di Massimo.

