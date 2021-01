Dalot: "Al Milan spogliatoio fantastico"

Il Milan capolista convince e funziona anche per l’atmosfera che si respira al club, come confermano le parole di Diogo Dalot ai microfoni di Report.

Il Rossonero si è detto sorpreso in positivo dall’ambiente che si è creato: “Ho l’opportunità di condividere uno spogliatoio con molti giocatori della mia generazione, altri un po’ più grandi ma relativamente vicini alla mia. Questo aiuta. La volontà e l’energia sono le stesse. Non voglio dire che sia perfetto, ma è un equilibrio molto appropriato per ciò di cui abbiamo bisogno e che vogliamo avere. Che sia dal team tecnico ai magazzinieri o agli aiutanti. È fantastico e mi ha sorpreso”.

OMNISPORT | 04-01-2021 19:33