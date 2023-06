Damon Hill prevede Charles Leclerc in Aston Martin, ma solo ad una condizione

Quale sarà il futuro di Charles Leclerc? Difficile decifrarlo oggi, mentre è alle prese con l'ennesima stagione turbolenta, Damon Hill però si sbilancia e dice la sua

27-06-2023 18:16

Il campione del Mondo del ’96 è intervenuto ai microfoni di Express Sport e ha detto la sua sul futuro del pilota monegasco della Ferrari che a suo dire potrebbe approdare in Aston Martin nonostante il “nodo” Fernando Alonso: se la scuderia optasse per una buonuscita da recapitare al pilota spagnolo, potrebbero aprirsi scenari interessanti.

Il futuro di Charles Leclerc

Chissà se siederà ancora su un sedile della Ferrari Charles Leclerc. Nonostante i tanti proclami, la pazienza del monegasco potrebbe anche essere giunta al capolinea nei confronti del cavallino rampante. Mai come quest’anno si pensava che qualcosa potesse davvero cambiare anche grazie all’arrivo del Team Principal Vasseur, e che la svolta per una stagione con (almeno) qualche soddisfazione in più fosse dietro l’angolo, invece anche il 2023 sta dimostrando tutti i limiti delle monoposto di Maranello, nonostante qualche piccolo segnale incoraggiante nelle ultime uscite, ovvero in Spagna ed in Canada. E quindi cosa succederà in futuro? Il matrimonio tra Leclerc e la Ferrari continuerà?

Damon Hill dice la sua a “Express Sport”

A lanciare qualche ipotesi per il futuro è l’ex campione del Mondo del ’96 Damon Hill. Intervistato da Express Sport, si è sbilanciato su qualche scenario che potrebbe presentarsi da qui alla prossima stagione. “Credo che per Leclerc non ci siano molte possibilità – ha affermato l’ex pilota inglese – l’unica direzione in cui potremmo guardare è quella dell’Aston Martin ma onestamente non credo che adesso ha ritrovato il suo slancio, Fernando Alonso voglia fare un passo indietro, ecco perchè a mio avviso la situazione è complicata per Leclerc”.

Leclerc – Aston Villa, lo scenario possibile

Damon Hill ha poi approfondito il discorso sottolineando la situazione attuale ma anche quella che si potrebbe venire a creare. In casa Aston Martin i piloti attuali sono Fernando Alonso e il canadese Lance Stroll, figlio del proprietario Lawrence Stroll: in questo caso non ci sono dubbi, rimarrà alla guida dell’Aston Martin. Il discorso con Alonso, invece, potrebbe essere un pochino diverso: il pilota spagnolo sembra aver trovato lo smalto dei giorni migliori e i risultati di questa stagione lo dimostrano ampiamente, difficile pensare che proprio ora voglia appendere il casco al chiodo nonostante la non più giovanissima età. “Fa strano pensare che proprio ora Alonso si faccia da parte visto anche come stanno andando le cose, ma credo che questo potrebbe accadere in caso di una cospicua buonuscita, diciamo che se fosse pagato abbastanza potrebbe lasciare uno spiraglio a Leclerc alla guida di quest’auto”.