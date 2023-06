F1: Ferrari, a Fiorano un filming day 'utile'

La Rossa metterà nelle ruote 100 chilometri utili a scopo promozionale, ma verrà provato anche il nuovo fondo

27-06-2023 09:35

Oggi, a Fiorano, è tempo di filming day per la Ferrari. In attesa del Red Bull Ring, in Austria, dove c’è stata l’ultima vittoria in F1 per Maranello, sul circuito italiano ci sarà oggi una sgroppata di 100 chilometri a scopo promozionale. Ma sarà tempi utile anche per provare delle novità. Come scrive il Corriere dello Sport, “lo scopo è girare video promozionali, ma ogni chilometri reale può essere utile e questa volta dovrebbe essere sfruttato per provare un nuovo fondo”. Aggiornamenti, insomma, che saranno utili in particolare per il progetto del 2024.