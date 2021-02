D'Angelo: "Il Vicenza è forte, ma siamo in un momento decisivo"

Reduce da quattro punti ottenuti contro Monza e Empoli il Pisa è atteso da un trittico di partite che potrebbero orientare la seconda parte di stagione. Vicenza e Reggina in casa e Ascoli in trasferta attendono la squadra di Luca D’Angelo.

Il tecnico abruzzese ha parlato alla vigilia della gara contro i biancorossi: “Non faccio calcoli, dobbiamo pensare a una partita alla volta, ma sappiamo che le prossim tre partite ci diranno molto.Il Vicenza è una squadra importante, esperta e fisica, con un bravo tecnico: servirà una partita di grandi valori tecnici e tattici. Siamo in un buon momento a livello di condizione. A parte Masucci e Sibilli, ho tutti a disposizione, la squadra sta bene ed è consapevole che inizia un nuovo cammino. Tre gare in una settimana obbligano a qualche cambio, ci sarà spazio per tutti, dal punto di vista fisico è complicatissimo per un calciatore recuperare in sole 48 ore”.

Poi, una carrellata sull’impatto avuto dai giocatori arrivati a gennaio: “Beghetto ha trovato più spazio per la miglior condizione atletica, era molto allenato, Mastinu era fermo da 5 mesi e ha bisogno di trovare il ritmo partita. Anche Marsura era fermo da un mese e mezzo quando è arrivato, ha bisogno di rodaggio”.

OMNISPORT | 26-02-2021 20:18