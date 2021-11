Dani Alves: "Pallone d'oro a Eriksen, triste per la Juventus"

29-11-2021 16:16

Ai microfoni di Sky Sport, Dani Alves ha parlato del suo ritorno in blaugrana: “La sensazione di essere tornato al Barcellona è diversa, la situazione è più difficile e dobbiamo cercare di fare le cose bene. Siamo in una fase di ricostruzione, il club deve tornare grande”.

La Juventus è in difficoltà, Dani Alves è dispiaciuto nel vedere la sua ex squadra in crisi: “Sono triste che sia in questa situazione. Penso però che possa tornare in alto, il calcio in Italia adesso è più equilibrato ma credo che i bianconeri restino una grande squadra e potranno risalire”.

Dani Alves ha chiuso parlando del Pallone d’Oro, facendo una proposta insolita: “Per me quest’anno il pallone d’Oro lo meriterebbe Eriksen, per quello che ha passato. Sarebbe un messaggio forte per tutto il mondo del calcio, la gente avrebbe più sensibilità. Messi è il migliore, lo è da 20 anni, ma per tutti sarebbe bello se lo vincesse Eriksen”.

OMNISPORT