Dani Alves si propone al Barcellona: "Se ha bisogno deve solo chiamarmi"

16-10-2021 17:36

Ha fatto la storia del calcio, vincendo più trofei di tutti. La Copa America, le Champions League, i trofei con Juventus, Siviglia e naturalmente Barcellona. Ora, a 38 anni, Dani Alves è svincolato dopo l’ultima esperienza con la magliadel San Paolo. Desideroso di trovare al più presto una squadra.

E se la sua prossima squadra fosse proprio quella in cui è divenuta più famoso e vincente? Dani Alves ha infatti lanciato un messaggio al Barcellona, squadra che tra addio di Messi e diversi problemi non ha certo iniziato l’annata al top, soprattutto in Champions League.

Ai microfoni di Sport, Dani Alves ha parlato così: “L’unico posto al mondo in cui ho casa è Barcellona e se il Barça crede di aver bisogno di me deve soltanto chiamarmi. Dopo la rottura col Sao Paulo ho deciso di fare un po’ di vacanza, chiaramente allenandomi, in attesa che il mercato apra e possa firmare con una squadra”.

Dani Alves non vuole smettere di vincere: “Cerco un club che mi permetta di competere con i grandi e lottare per vincere titoli, come lo sono stati Siviglia, Barcellona, Juventus e tutti gli altri posti in cui sono passato”.

Difficilmente, però, il Barcellona punterà su uno dei suoi più grandi ex: sembrerebbe infatti che la società catalana abbia già detto no alla candidatura dell’esterno verdeoro, arrivata tramite il proprio entourage negli scorsi giorni.

In attesa di novità, Dani Alves si rilassa: “Sono stato praticamente due anni senza ferie perché ho legato una stagione all’altra in Brasile a causa della pandemia e del calendario. Dopo aver interrotto i contatti con San Paolo, ero libero e ho deciso di prendermi una vacanza e ottimizzare alcuni problemi in sospeso. E, quando possibile, mi alleno aspettando che si apra il mercato per firmare con qualcuno.

Non resta che attendere.

