Daniele De Rossi prende le difese di Gombar

Attraverso un lungo e accorato post su Twitter Daniele De Rossi è intervenuto nel caos che sta travolgendo l’ambiente della Roma dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dello Spezia e il caso nel caso creato dalle sei sostituzioni operate durante la partita.

Il fattaccio è costato il posto al Ceo Manolo Zubiria e al team manager Gianluca Gombar, esonerati dalla società.

I giocatori si sono schierati a difesa di quest’ultimo, chiedendone il reintegro. In pubblico ha preso posizione il portiere Pau Lopez e anche un grande ex come De Rossi, che ha difeso Gombar in un post corredato da una foto che ritrae l’ex centrocampista insieme al dirigente: “Mi ricorderò sempre di chi ho incontrato nella mia vita pensando a ciò che mi ha trasmesso come uomo. Gianluca Gombar, un errore professionale è un incidente di percorso che non cambia quello che tutti noi che ti conosciamo pensiamo di te. Sempre a testa alta Gianluchino, persona perbene, educata e dal cuore buono”



OMNISPORT | 21-01-2021 21:38