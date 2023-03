Daniele Verde: “Kvara una sorpresa, ha fatto meglio di Leao”

L’attaccante dello Spezia a 1 Station Radio: “Non credevo che l’infortunio potesse essere così pesante”

30-03-2023 23:36

L’attaccante della squadra ligure dello Spezia, Daniele Verde, ai microfoni di 1 Station Radio ha affrontato diverse tematiche.

Le parole del prodotto del Settore Giovanile dellaRoma: “Sondaggio del Napoli per me? Non leggo certe notizie. La chiamata per me, però, non è arrivata. Non c’è stato nemmeno un sondaggio da parte degli azzurri. Vestire quella maglia rimarrà sempre un sogno nel cassetto”

Verde dice la sua su chi sia il migliore tra Leao o Kvaratskhelia: “Kvara è stata una sorpresa. È bello avere nel campionato italiano un calciatore tecnico come il georgiano. Forse, l’attaccante del Napoli ha sorpreso più del portoghese. Tra i due, potrei mettermi nei panni di Kvara”

Sempre parlando del Napoli, Verde comemnta Koulilbaly e Kim: “Quando ho affrontato Koulibaly dichiarai fosse il difensore più difficile contro cui giocare. Non potendo sfruttare la fisicità, ho sofferto particolarmente il duello fisico con il senegalese. Kim, invece, è meno prestante fisicamente, ma più agile ed abile con i piedi. Tuttavia, credo che i due centrali si equivalgano”.

In conclusione un commento sullo Spezia: “Non credevo che l’infortunio potesse essere così pesante. Ho avuto un inizio di pubalgia, che poi si è trasformata in cronica. Tuttavia, ho lavorato sodo per curarmi. Ho avuto alti e bassi, ma adesso siamo alla fine e ci rimettiamo in carreggiata”.