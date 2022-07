Danilo carico: “Possiamo vincere tutto”

29-07-2022 20:22

Danilo, difensore della Juventus, è molto carico per l’inizio della prossima stagione. Dal ritiro americano dei bianconeri, che domenica affronteranno la terza e ultima amichevole della tournée contro il Real Madrid, a Sky Sport il giocatore spiega: “Dobbiamo pensare una partita alla volta e giocare sempre al massimo, che sia campionato, Coppa Italia e Champions League. Solo così possiamo costruire una mentalità vincente e possiamo vincere tutto”.

La Juventus deve riscattare l’anonimo quarto posto dell’anno scorso, buono soltanto per ottenere la qualificazione alla Champions League. In una stagione in cui ha perso anche le due finali di Coppa Italia e Supercoppa italiana.