Danilo: “Sono pronto per domani”

Il difensore della Juventus a Sky Sport: “La capacità di cambiare atteggiamento velocemente è qualcosa di positivo, fisicamente è importante avere dei momenti di stacco”

12-04-2023 20:10

Il difensore brasiliano della Juventus, Danilo, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua riguardo il match casalingo di domani contro lo Sporting Lisbona valevole per i quarti di finale di Europa League.

Le parole del brasiliano: “In una stagione così, in cui si gioca tanto, la capacità di cambiare atteggiamento velocemente è qualcosa di positivo. Noi lo abbiamo fatto spesso quest’anno e questo è il pensiero dopo la gara con la Lazio”. Prosegue poi Danilo: “Loro sono una squadra che pressa e che non fa giocare bene, purtroppo abbiamo subito due gol ma negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto occasioni, se fossimo stati più cattivi nelle scelte o nel calciare potevamo aver pareggiato o addirittura vinto.”

Il giocatore della Juventus risponde al sistema di gioco preferito: “Dipende, dall’avversario, dai momenti dei giocatori, da come alcuni si sentono in un determinato schema”.

In chiusura, un commento sul finale di stagione: “Fisicamente è importante avere dei momenti di stacco come successo a me con la Lazio, ma io mentalmente ero dentro la partita coi compagni. Ora sono pronto per domani”.