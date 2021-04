David segna al PSG e poi si rompe i legamenti della caviglia

Prima il goal, poi il grave infortunio. La giornata a due facce di Jonathan David, attaccante del Lilla che sabato ha segnato un goal dall’importanza pazzesca nella corsa al titolo di Ligue 1, si è snodata così. Dalla gioia alle lacrime, dal bianco al nero nello spazio di pochi, pochissimi minuti.

20′: David riceve in area da Ikoné e, complice una deviazione, supera Keylor Navas portando in vantaggio il Lilla al Parco dei Principi. Il Paris Saint-Germain non riuscirà a rimontare, perdendo per 1-0 in casa e scivolando a -3 dalla capolista solitaria del campionato francese.

35′: sempre David è costretto a chiedere il cambio. Ha preso un colpo qualche secondo prima, ha provato a rimanere in campo, ha tentato di ricambiare il favore a Ikoné lanciandolo verso la porta, ma alla fine ha alzato bandiera bianca. Dentro Timothy Weah, il figlio del grande George. E per il canadese arrivato la scorsa estate dal Gent, due giorni dopo, le notizie sono pessime.

“Sabato, David ha dovuto essere sostituito al 35′ del primo tempo di PSG-Lilla dopo aver subìto un tackle da un giocatore parigino. In seguito agli esami realizzati, David ha rimediato una rottura dei legamenti laterali della caviglia destra. Sarà indisponibile diverse settimane”.

In sostanza, la stagione di David potrebbe essere già conclusa con meno di due mesi d’anticipo. Condizionale d’obbligo, perché il Lilla non ha comunicato con precisione i tempi di recupero del proprio attaccante, ma la sensazione è quella. E ora l’ex Gent sarà costretto a guardare dal divano i compagni lottare per un titolo che manca dal 2011.

OMNISPORT | 05-04-2021 20:03