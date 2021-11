Paratici accoglie Conte: "So cosa può darci"

02-11-2021 14:14

La colonia italiana al Tottenham si allarga.

Antonio Conte è infatti il nuovo allenatore degli Spurs in sostituzione di Nuno Espirito Santo e il primo collaboratore dell’ex tecnico dell’Inter, almeno in tema di mercato, sarà Fabio Paratici.

Il dirigente piacentino è il direttore sportivo del Tottenham dallo scorso giugno ed è stato tra i primi a salutare l’arrivo a Londra di Conte, con il quale ha lavorato per tre anni alla Juventus, dal 2011 al 2014, vincendo altrettanti scudetti.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonio nel club – le parole di Paratici al sito ufficiale del club – Il suo curriculum parla da sé, con una vasta esperienza e trofei sia in Italia che in Inghilterra. Conosco in prima persona le qualità che Antonio può portarci, avendo lavorato con lui alla Juventus, e non vedo l’ora di vedere il suo lavoro con il nostro talentuoso gruppo di giocatori“.

