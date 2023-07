In attesa dell'assegnazione dei diritti tv, la piattaforma DAZN lancia la novità in vista del prossimo campionato: ecco tutti i tipi di abbonamento e l'arrivo sul satellitare

DAZN lancia nuove offerte in vista della prossima stagione mettendo a disposizione dei suoi utenti maggiore flessibilità e accessibilità. Il servizio di streaming che detiene i diritti della serie A per la stagione 2023/2024 ha infatti comunicato i nuovi pacchetti che saranno a disposizione per l’abbonamento. Ovviamente a disposizione non c’è solo il massimo campionato italiano di calcio, ma anche la possibilità di poter seguire la serie B, la Liga e tanti altri sport dalla basket alla NFL, passando per la boxe e la UFC.

La novità di DAZN: il pass annuale e l’arrivo sul satellitare

Flessibilità e accessibilità. Sono queste le caratteristiche delle proposte di DAZN in vista della prossima stagione. Se a partire da gennaio la piattaforma ha introdotto il pagamento in 12 rate mensili di pari importo, ora verrà promosso il pass annuale con pagamento in un’unica soluzione per i tre tipi di abbonamenti disponibili (Start, Standard e Plus), consentendo un risparmio massiccio.

Inoltre, per gli utenti, sarà ampliata la modalità di visione. Dunque, non solo live streaming con l’app, ma sarà possibile usufruire dei contenuti anche con il satellitare o il digitale terrestre grazie all’accordo con Tivùsat. I contenuti previsti per i rispettivi abbonamenti saranno visibili al canale 214 dal telecomando della piattaforma satellitare gratuita, oltre che a ‘Zona DAZN’ al canale 214 di Sky.

DAZN e la tipologia di abbonamento Start: costi e opzioni

Con il pacchetto Start di DAZN sarà possibile seguire tutto il basket italiano ed europeo, compresa la Serie A UnipolSai, l’Eurolega e l’Eurocup. Inoltre, sarà possibile vedere l’NFL, la grande boxe e l’UFC, ma anche il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League. Sarà possibile registrare fino a 4 dispositivi, su cui si potranno seguire gli eventi in contemporanea su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.

Il costo mensile è di 13,99 euro, ma optando per il piano annuale e, dunque il pagamento in un’unica soluzione, il totale ammonterà a 89,99 euro all’anno, pari a circa 7 euro mensili. Oltre alle possibilità sopracitate, c’è anche l’opzione del piano annuale, ma con il pagamento il 12 rate mensili, con il costo fissato a 9,99.

DAZN e l’abbonamento Standard: tutte le possibilità di sottoscrizione

Serie A, Serie B, LaLiga, lo spettacolo delle coppe europee, inglesi, ma anche i canali Eurosport con tennis, ciclismo e tanto altro ancora. Tutto questo sarà possibile vederlo con l’abbonamento di DAZN Standard. Il costo è fissato a 40,99 euro al mese, ma con il piano annuale e il pagamento in un’unica soluzione sono 299 euro, pari a circa 25 euro al mese. Prendendo in considerazione il pagamento in 12 rate mensili, invece, il costo sarà di 30,99 euro. Rispetto all’abbonamento Start, sarà possibile registrare fino a 6 dispositivi.

DAZN, tutte le informazioni sull’abbonamento Plus

Infine, DAZN proporrà agli utenti l’abbonamento plus. Il piano mensile si aggira intorno ai 55,99 euro al mese, ma con il piano annuale e il pagamento in un’unica soluzione il costo è di 449 euro, pari a 37 euro al mese circa, con un risparmio di oltre 220 euro.

L’alternativa, invece, è il pagamento in 12 rate mensili a 45,99 euro. Con questo abbonamento si possono registrare fino a 7 dispositivi, con la differenza che si possono guardare contemporaneamente i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet.

