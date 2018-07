De La esplode: "Sarri molto maleducato"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, particolarmente loquace in questi giorni, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset: "Tra due extracomunitari ne devo prendere uno solo e per questo prendo tempo. Sabaly? Per il momento non ci sono passi avanti. Mi ha fatto piacere parlare con Ancelotti e sapere che vuole tenere Inglese" ha tenuto a sottolineare.

Poi, però, è arrivata la stoccata destinata a creare polemiche nella tifoseria del Napoli, ancora affezionata a Maurizio Sarri. "Avendo ancora due anni di contratto mi ha comunque convinto a cambiare e a sostituirlo con Ancelotti – ha fatto sapere il produttore cinematografico -. Gli ho chiesto le sue intenzioni ma non mi ha dato udienza in maniera molto maleducata e per questo ho preso il nuovo tecnico, che avevo già bloccato. Il Milan? Chissà se ci sarà Gattuso o Conte, le cose cambierebbero molto. Con Higuain in rossonero? Questo mi interesserebbe meno".

"Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque lui andrà, quel calore, stima e considerazione che tutti noi e la dea Partenope non gli hanno mai negato. In bocca al lupo Maurizio" si era invece letto qualche giorno fa sul sito del Napoli.

Non una grande giornata, quella di giovedì, per Sarri: Pepe Reina ha detto di 'no' al Chelsea.

"Ho avuto la fortuna di rappresentare grandissime squadre nella mia carriera e il Milan è sicuramente tra le più importanti. Sono felice ed onorato di indossare questa maglia e aver giocato la prima partita. Voglio disputarne almeno 150 con questa maglia" ha spiegato l’ex portiere del Napoli a 'Milan Channel'.

E' attesa in Italia Marina Granovskaia: è il braccio destro di Roman Abramovich e con il club meneghino potrebbe parlare anche del portiere spagnolo. Che però sembra avere fatto la sua scelta.

