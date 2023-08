Napoli, la verità di De Laurentiis su Osimhen: il patron prende tempo e tranquillizza i tifosi

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis manda un messaggio importante sul futuro di Victor Osimhen e rivela la posizione del Napoli sul rinnovo di contratto del centravanti nigeriano al centro del mercato

10-08-2023 20:20

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Nel giorno in cui Osimhen torna ad allenarsi con i compagni, Aurelio De Laurentiis spegne la telenovela di mercato relativa attorno al bomber. Con parole che lasciano pochi dubbi, dal ritiro di Castel di Sangro, il numero uno del Napoli conferma la permanenza del nigeriano, capocannoniere e trascinatore degli azzurri nella magnifica cavalcata scudetto della passata stagione.

Napoli, De Laurentiis tranquillizza su Osimhen

I tifosi del Napoli possono (per ora) tirare un sospiro di sollievo. Dopo le voci rincorsesi fino a poche ore fa, Aurelio De Laurentiis mette, con molta probabilità, in maniera definitiva, la parola fine alle vicende di mercato che avrebbero potuto spingere lontano dal Vesuvio Victor Osimhen. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente dei freschi campioni d’Italia si è soffermato sull’annosa trattativa per il rinnovo del centravanti nigeriano, rivelando una posizione netta e decisa da parte della società:

Osimhen resta con noi. Ha altri due anni di contratto. Dove dovrebbe andare?! I contratti si rispettano e questo è vero per entrambe le parti in causa. Fino a che c’è la bilateralità e non pende mai tutta da una sola parte, o dall’altra, allora si va sempre d’amore e d’accoro. Con Victor questa bilateralità c’è sempre stata, dal primo momento. Quindi? Quindi state sereni e tranquilli. Forse ti può interessare Napoli, la strategia di Osimhen per chiudere i giochi e le mosse di De Laurentiis Prosegue la trattativa per il rinnovo dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen che sogna un futuro in Premier League e resiste alla corte dall'Arabia Saudita

Osimhen, per il rinnovo c’è tempo

Una tranquillità comunque “minacciata” dalle ricchissime sirene arabe, che potrebbero far vacillare anche un presidente retto e deciso come ADL, e da un rinnovo che, a oggi, tarda comunque ad arrivare. Le parole di De Laurentiis suonano, infatti, come un voler calmare le acque di una situazione su cui si è discusso e parlato molto. Anche troppo per gli standard di De Laurentiis, che ha deciso così di rallentare, come a dire: “Non c’è nessuna necessità di affrettare le cose. Abbiamo tempo per arrivare a un punto d’incontro”.

Osimhen-Napoli, il nodo è la clausola

Nel frattempo, però, i contatti con l’entourage del giocatore proseguono fitti e l’obiettivo di DeLa e del Napoli è quello di prolungare il contratto con il proprio fuoriclasse. La distanza nelle ultime ore si sarebbe assottigliata, con – come riportato da La Gazzetta dello Sport – la clausola a rappresentare il nodo da sciogliere. Una clausola che potrebbe essere doppia, ponderata e soppesata per l’Europa, da un lato, e per il mercato arabo, dall’altro.

Napoli, tre strade per Osimhen

Insomma, la questione è sempre in bilico tra obiettivi sportivi e soldi. Le due strade nel futuro di Osimhen si chiamano Premier League o Arabia Saudita, con i 40 milioni offerti dall’Al Hilal che non possono essere rifiutati a cuor leggero. Nel mezzo il Napoli, che non ha ricevuto la famosa offerta da duecento milioni richiesti da ADL e “d’amore e d’accordo” non ha alcuna intenzione di andare allo scontro con il proprio bomber. Altri due anni di contratto, ma non sono da escludere novità già nelle prossime ore… con un rinnovo complicato, ma che non è mai stato un’utopia e su cui si continua a trattare, con meno fretta.

Napoli, Osimhen è tornato ad allenarsi in gruppo

La buona notizia su Osimhen arriva anche dal campo. Dopo la distorsione nello scontro con il nuovo arrivato, Natan, il nigeriano si è, infatti, rivisto in gruppo con i compagni nel raduno di Castel di Sandro. Ad accoglierlo, l’ovazione dei tifosi. Domani, poi, con l’ultima amichevole del pre-campionato azzurro (contro l’Apollon Limassol) si saprà di più sulle reali condizioni di forma del nigeriano.