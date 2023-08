Napoli trema: per Osimhen ultima offerta da 40 milioni all’anno, si tratta

Il Napoli prova a trattenere il suo bomber Osimhen nonostante le cifre monstre offerte dall'Al Hilal per approdare in Arabia al posto di Mbappè

08-08-2023 10:42

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Accantonata l’ipotesi Mbappè per l’Al Hilal si passa al piano B: Victor Osimhen. Nelle ultime il club arabo ha ulteriormente rilanciato: 40 milioni di euro all’anno per cinque stagioni per avere il bomber nigeriano. Osimhen ritroverebbe il suo vecchio compagno Koulibaly e l’ex avversario della Lazio: Milinkovic Savic. ADL prova a resistere ma la concorrenza si fa sempre più dura.

La trattativa con Adl che rilancia per Osimhen

8 milioni all’anno: questa è la cifra monstre – da record finora – offerta dal presidente del Napoli per provare a trattenere ancora Victor Osimhen, per provare ad essere sempre competitivo nel campionato e nella prossima Champions. Tuttavia il Napoli potrebbe cedere il suo bomber per una cifra non inferiore ai 180 milioni di euro. Qualora il nigeriano venga ceduto potrebbe essere la cessione più importante economicamente della storia del Napoli e della storia della Serie A, eguaglierebbe la cifra di Mbappe ceduto dal Monaco al PSG nel 2018 per 180 milioni.

Quando chiude il mercato in Arabia

Il calciomercato in Arabia Saudita si chiuderà giovedì 7 settembre 2023, una settimana dopo rispetto a quello della Serie A, che chiuderà invece i battenti venerdì 1 settembre alle ore 20:00. Considerato che la Serie A inizia il 19 Agosto 2023, il Napoli adesso avrà ben poco tempo a disposizione per chiarire la situazione con Victor Osimhen, per evitare di iniziare il nuovo campionato senza il suo attaccante più importante.

La Saudi League Pro invece inizia il 20 Agosto 2023 quindi, anche in Arabia Saudita, hanno fretta di completare le rose prima dell’inizio della stagione visti i grandissimi investimenti fatti finora e la grande attenzione che si sta focalizzando sul campionato arabo.

Gli infortuni da mercato condizionano il Napoli

Sia ieri che stamattina Victor Osimhen è tornato ad allenarsi nel ritiro di Castel di Sangro ed è stato acclamato a gran voce dai tantissimi tifosi sugli spalti (oltre 3000). Nei giorni precedenti l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo l’ultima amichevole contro l’Augsburg, è stato caustico dicendo che i veri infortuni sono solo due e che in realtà incidono sul gruppo, e sulla preparazione, gli “infortuni da mercato”

Il tecnico francese alludeva chiaramente alle trattative che stanno condizionando la preparazione di alcuni calciatori -Victor su tutti, poi Zielinski e Mario Rui– che pure è entrato nella lista dei possibili partenti non avendo trovato un accordo sul rinnovo di contratto.