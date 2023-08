Napoli, Rudi Garcia si tiene stretto Osimhen ma lancia un messaggio su Zielinski

Il Napoli vince in amichevole contro l’Augsburg grazie al gol di Rrahmani ma la notizia vera forse risiede nelle parole di Rudi Garcia alla fine del match. Il tecnico francese, infatti, ha parlato di infortuni di mercato e su Piotr Zielinski ha preferito glissare facendo però chiaramente capire che il polacco potrebbe non rientrare nei protrai del Napoli.

Negli ultimi giorni si è parlato molto degli infortuni che stanno colpendo il Napoli nel corso di questo periodo di preparazione. Una situazione che sta preoccupando i tifosi ma su cui Rudi Garcia sembra essere molto tranquillo.

Sfuma definitivamente la pista Kevin Danso per il Napoli, il difensore ha firmato un rinnovo fino al 2027 e il Lens lo annuncia con un video che è una presa in giro per il club napoletano

A differenza dello scorso anno quando la squadra doveva prepararsi per soli tre mesi ora dobbiamo farlo per tutta la stagione. Di infortuni veri abbiamo Mario Rui e Anguissa . Poi ci sono gli infortuni di mercato, altri di prevenzione. Mario Rui dovrebbe tornare martedì, Anguissa già a Frosinone.

E quando il tecnico parla di infortuni di mercato, la sensazione è che il riferimento possa andare anche a Piotr Zielinski.

Rudi Garcia prova a rispondere anche alle voci di mercato che riguardano Victor Osimhen e le sirene arabe che stanno suonando canzoni melodiose per il nigeriano a suon di contratti milionari.

Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno in Arabia. Nessuna persona al mondo rifiuterebbe queste offerte indecenti. Però quando sei un giocatore in piena maturità, con le tue stagioni migliori che devono ancora arrivare non guardi a queste cose. Ma io non sono Victor, chiedete a lui.