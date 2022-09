De Ligt: "L'Inter? Gioca sempre allo stesso modo"

04-09-2022 21:51

“L’Inter è una squadra difficile da affrontare. Hanno tanta esperienza e giocatori molto fisici. Giocano sempre allo stesso modo con il 3-5-2”.

A parlare, tramite il canale ufficiale del Bayern Monaco, è Matthijs De Ligt. Il difensore cristallizza così la squadra di Simone Inzaghi in vista del match di mercoledì sera a San Siro: l’esordio nel gruppo C della Champions League (che comprende anche Barcellona e Viktoria Plzen. I nerazzurri sono reduci dalla brutta sconfitta nel derby contro il Milan e sicuramente non avranno a disposizione Romelu Lukaku: l’attaccante, in queste ore, è tornato in Belgio per proseguire il percorso riabilitativo dopo l’infortunio dei flessori. In casa Inter nessuno si sbilancia sui suoi tempi di recupero ma c’è chi spera di riaverlo già nel match prima della sosta per le Nazionali, quello del 18 settembre a Udine.

Nel corso dell’intervista, poi, De Ligt ha anche parlato del pareggio (a sorpresa) del Bayern Monaco contro l’Union Berlino: “Non abbiamo giocato bene. Non abbiamo avuto tante chance ed è per questo che abbiamo pareggiato. L’Union ha fatto bene e complimenti a loro. Dobbiamo analizzare il match e fare meglio la prossima volta”.