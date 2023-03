De Ligt: “Siamo secondi ed ai quarti ma forse per la dirigenza non basta”

De Ligt ai microfoni di NOS: “Ora un allenatore con esperienza internazionale, con Nagelsmann sono cresciuto molto”

29-03-2023 22:11

Il difensore olandese del Bayern Monaco si è espresso riguardo l’esonero dell’ex allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann.

Matthijs de Ligt, ex centrale di Ajax e Juventus, ai microfoni dell’emittente olandese NOS, ha esternato tutto il suo dispiacere: “Siamo secondi in campionato e ai quarti di finale di Champions League. Apparentemente sembra non sia stato fatto un lavoro sufficientemente buono, secondo la dirigenza. Io penso che sia un peccato perché sono cresciuto davvero molto grazie a lui”.

Conclude De Ligt: “Nel calcio tutto cambia rapidamente. Ora abbiamo un allenatore con molta esperienza internazionale e vedremo che succederà”.