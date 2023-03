De Minaur batte Paul in rimonta e si prende Acapulco

È il tennista australiano il Re dell’ATP500 di Acapulco in Messico dove in una gara che sembrava pendere dalla parte dell’americano dopo il primo set, a far la differenza è stata la condizione fisica del n. 22 del ranking.

05-03-2023 12:06

Vittoria importante e di spessore per Alex De Minaur che in terra messicana alza al cielo il trofeo dell’ATP500 di Acapulco.

La finale contro Tommy Paul lo ha portato a rincorrere visto che il primo parziale è finito nelle mani dell’americano con il punteggio di 3-6. De Minaur non si è scomposto troppo e alla lunga ha fatto valere la sua eccellente condizione atletica e mentale ribaltando la situazione. Prima il pareggio grazie al secondo set (6-4), poi il completamento dell’opera con un terzo game senza storia (6-1).

Per il campione australiano è il settimo sigillo in carriera ma il primo in un ATP500 dimostrando di aver fatto un enorme passo in avanti.

“Ci ho messo impegno e forza, lui ha iniziato meglio io invece sono partito lento, mi è sembrato di rivivere il match con Rune e dopo aver perso il primo set ho pensato solo a lottare, non ho mai pensato fosse finita fino all’ultima pallina dell’ultimo punto” ha affermato al termine della sfida.

Ed ha aggiunto: “Questo successo è un premio per tutto il lavoro e tutta la sofferenza che ho patito fin qui, volevo raggiungere questo livello, volevo vincere un ATP500 e finalmente ci sono riuscito, ho messo in campo tutto quello che avevo. Ora, però, è tempo di continuare a lavorare, a migliorare e a crescere per scalare il ranking”.

Cosa ti manca per il definitivo salto? “Devo imparare a giocare bene i grandi tornei, ho bisogno di andare avanti nei Master 1000 e nei grandi Slam, sto lavorando tanto con il mio staff proprio per questo, per battere i grandi, devo imparare ad essere più aggressivo e ad avere più fiducia in me stesso”.