De Rossi prima di Genoa-SPAL: "Nessun pensiero alla Roma, voglio solo battere il Grifone"

17-10-2022 16:11

“La Roma? Prima penso a portare a casa la partita di Marassi contro il Genoa“. Fa subito chiarezza Daniele De Rossi nella conferenza di presentazione della sfida di Coppa Italia al Grifone, che la sua SPAL affronterà domani, martedì 18 ottobre, con fischio d’inizio alle 18. La vincente, infatti, andrà ad affrontare i giallorossi all’Olimpico ai sedicesimi di finale.

De Rossi taglia corto: “La mia squadra è motivata. Lo 0-0 di Cittadella? Ho visto cose molto buone in campo: la squadra, finché ha retto fisicamente, ha tenuto testa all’avversario. No, non penso alla Roma, ma solo a fare la migliore prova possibile contro il Genoa, una squadra molto ‘tedesca’, per solidità e caratteristiche, per come l’ha strutturata Alexander Blessin“.