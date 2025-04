De Rossi tra le idee del Wolverhampton: se va in Premier la Roma guadagna un tesoro

Protagonisti di una stagione deludente, i Wolves stanno pensando di cambiare guida tecnica e DDR è tra gli allenatori in lizza: se firmasse sarebbe un affare anche per i giallorossi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Daniele De Rossi potrebbe essere il prossimo tecnico italiano a sbarcare in Premier League: il Wolverhampton sta pensando di cambiare guida tecnica e lo ha inserito tra i candidati alla propria panchina per la prossima stagione. E con la firma di DDR ci guadagnerebbe anche la Roma.

De Rossi candidato alla panchina del Wolverhampton

La Premier League potrebbe rappresentare il futuro di Daniele De Rossi: lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’ex bandiera e tecnico della Roma avrebbe avuto diversi contati con i dirigenti del Wolverhampton, club inglese deciso a voltare pagina dopo una delle peggiori stagioni degli ultimi anni.

I Wolves occupano infatti il quartultimo posto in classifica, ma dopo un periodo di grandi sofferenze sono vicini alla salvezza, grazie ai 9 punti di vantaggio sulla coppia formata da Ipswich e Leicester.

De Rossi in Premier sulle orme di De Zerbi

Per il futuro, però, la dirigenza del Wolverhampton – club di proprietà del gruppo cinese Fosun International – vuole voltare pagina. Vitor Pereira, il tecnico portoghese che a dicembre ha sostituito l’esonerato Gary O’Neil, non ha pienamente convinto e a fine stagione potrebbe salutare: ecco, dunque, la ragione dell’interesse per De Rossi, allenatore che piace perché considerato un allievo di Roberto De Zerbi, che gli rivolse grandi complimenti in occasione della sfida tra Roma e Brighton della scorsa Europa League.

De Rossi e i messaggi alla Premier

De Rossi, dal canto suo, ha mandato diversi messaggi in direzione Premier negli ultimi mesi. “Allenerei all’estero e ho migliorato una lingua straniera”, ha dichiarato DDR sabato scorso durante una premiazione al Salone del Coni. Ma nello scorso autunno De Rossi ha ricevuto anche ampia visibilità su “Overlap”, podcast di enorme successo in Inghilterra condotto da icone della Premier che fu come Gary Neville, Jamie Carragher e Ian Wright.

De Rossi ai Wolves, la Roma ci guadagna

Dall’eventuale firma di De Rossi con il Wolverhampton, inoltre, ci guadagnerebbe anche la Roma. Nel giugno scorso, infatti, il club giallorosso fece sottoscrivere all’allora allenatore un ricco prolungamento di contratto: ingaggio da più di 3 milioni di euro fino a giugno 2027, per un totale di 10 milioni netti. Contratto che ovviamente è ancora in essere dopo l’esonero avvenuto a settembre.

Se DDR firmasse per i Wolves la Roma si libererebbe dunque dei prossimi 2 anni di contratto e risparmierebbe un “tesoretto” di più di 12 milioni di euro lordi di ingaggio. Somma da investire magari nel prossimo allenatore dei giallorossi.