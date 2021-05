De Zerbi sarebbe vicino a trovare l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come svelato da Di Marzio, esperto di calciomercato, il futuro dell’attuale tecnico del Sassuolo dovrebbe essere lontano dalla massima serie italiana.

Accostato alla Fiorentina, De Zerbi preferirebbe mettersi in gioco in un altro campionato e in una squadra come lo Shakhtar, da sempre abituata a far parte dell’Europa che conta. Si vocifera di un accordo della durata di due anni.

OMNISPORT | 10-05-2021 09:56