De Zerbi: "Oggi l'Inter era diversa"

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato a Sky dopo il pareggio contro l’Inter: “Per me abbiamo fatto una grande partita. Qualche occasione l’Inter ce l’ha avuta su calcio piazzato e su tiro da fuori di Correa però anche noi abbiamo avuto occasioni importanti”.

Gli ucraini hanno più fiducia nella qualificazione dopo questa partita: “Noi giochiamo le partite per vincerle tutte e se le perdiamo vuol dire che son stati migliori gli avversari. Abbiamo ancora quattro partite e quindi ci sono i punti per far tutto. Se non li faremo guarderemo quanti ne avremo fatti e quanti gli avversari del girone”.

Le impressioni sull’Inter: “L’Inter in Italia ha una media di tre gol a partita e ha incontrato anche squadre forti. Oggi l’ho vista diversa rispetto al campionato, vuol dire che il merito è stato della mia squadra”.

OMNISPORT | 28-09-2021 21:43