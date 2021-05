Del Piero beniamino del web, ma gli juventini lo attaccano

Che Derby d’Italia sarebbe senza le immancabili polemiche arbitrali? Seppur priva di grosse motivazioni di classifica, almeno per i nerazzurri, la sfida tra Juve e Inter si è contraddistinta anche quest’anno per gli episodi da moviola. L’arbitro Calvarese è finito nella bufera per le decisioni sbagliate, l’addetto al Var Irrati anche – seppur in modo marginale – per non averlo “salvato” pure nelle due occasioni in cui non lo ha richiamato davanti al monitor: l’espulsione di Bentancur e il rigore decisivo per contatto Perisic-Cuadrado.

Juve-Inter, l’ammissione di Del Piero

Tra quelli che non hanno apprezzato la direzione di Calvarese anche una bandiera bianconera, Alessandro Del Piero. Dagli studi Sky, nel consueto spazio post partita, l’ex Pinturicchio ha fatto una disamina onesta e serena della partita, ammettendo con obiettività: “È Cuadrado a cercare Perisic. Noi veniamo da un altro calcio, ai nostri tempi non avrebbero assegnato nessuno dei tre rigori. Sarebbe bello se Calvarese venisse in tv a spiegare, non per criticare ma per comprendere il metro di giudizio”. Anche Costacurta ha criticato l’operato dell’arbitro: “Il contatto tra Cuadrado e Perisic c’è, ma non mi sembra da rigore. Anche quello di prima tra Lukaku e Chiellini non era tanto dubbio. Il fallo non c’era, perché è andato a rivederlo al Var?”.

Applausi a Del Piero, ma non dagli juventini

“Onore a Del Piero, ha avuto il coraggio di ammettere che il rigore non c’era”, è uno dei tantissimi commenti sui social. “Se persino una colonna della Juve in tv dice certe cose, allora vuol dire che stavolta l’hanno fatta proprio sporca”, un altro Tweet. “Applausi a Del Piero, si conferma di un altro pianeta per stile, spessore e obiettività”, è un altro commento. “Sì ma queste cose se le fa uscire oggi che non è più alla Juve, quando giocava stava zitto”, è un’interpretazione un po’ più maliziosa. Juventini, invece, delusi dalle dichiarazioni dell’ex capitano. “Ma Del Piero è impazzito? Quest’anno la Juve è stata penalizzata in più occasioni e non ha mai parlato, lo fa ora che Calvarese ha danneggiato entrambe?”. E ancora: “Gli ex juventini che non trovano posto in società non dovrebbero più parlare della Juve”. E infine: “Ci mancava solo che Del Piero offrisse questo assist ai soliti detrattori. Che delusione Alex”.

