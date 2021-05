Inter al tappeto, juventini in estasi: Più forti di tutto

Il Derby d’Italia si colora di bianconero e ora è la Juve che spera in un passo falso del Napoli per acciuffare un posto nella prossima Champions. I bianconeri piegano 3-2 l’Inter al termine di una partita incredibile e sperano ancora nel miracolo. Grande la soddisfazione sui social del popolo bianconero, grandi anche le polemiche per l’arbitraggio.

L’incontro Zhang-Agnelli e le scelte di Pirlo

Prima della partita fa discutere l’incontro nella tribuna deserta tra i presidenti Agnelli e Zhang. Sorrisi, abbracci, pacche sulle spalle, ma c’è chi ironizza: “Andrea mi sa che stavolta non firma niente”. Altri invece si soffermano sulle scelte di formazione del tecnico bianconero: “Finalmente in campo degli uomini”. Poi l’adrenalina sale e si passa a inviti e incoraggiamenti: “Non serve a un tubo, ma almeno un po’ di dignità”.

Buona Juve nel primo tempo

Nel primo tempo, complice l’atteggiamento remissivo dell’Inter, si rivede la Juve dei giorni migliori. “Bella Juve con una intensità vista raramente quest’anno”, scrive un tifoso su Facebook. Un altro invece chiede: “Perché ci svegliamo alla penultima giornata?”. Dopo il gol di Ronaldo arriva il pareggio firmato da Lukaku dal dischetto, dopo consulto Var: “Ma vogliamo parlare del rigore regalato all’Inter…”. Poco male, perché in chiusura di primo tempo ci pensa Cuadrado a restituire il sorriso: “In questo anno schifosissimo c’è solo un unico meraviglioso che ci ha sempre creduto e non ha mai mollato, il nostro Cuadrado: grazieee”.

L’espulsione di Bentancur e il finale rovente

Nella ripresa l‘Inter mostra uno spirito diverso e dopo una decina di minuti la Juve si ritrova in dieci per l’espulsione di Bentancur. Tifosi furiosi. “Il doppio giallo più assurdo della storia”, scrive un fan. “Ora è tutto chiaro, non ci vogliono proprio in Champions“, ipotizza una tifosa che vede complotti. Anche l’ex arbitro Marelli è perplesso, per tutta la direzione di Calvarese più che per l’episodio in sé: “Juventus-Inter è la fotografia perfetta di quel che NON DEVE essere il VAR. Questa è moviola in campo”. Esce Ronaldo che dà il cinque a Pirlo – “Ma non polemizzava sempre?”, scrive un tifoso – e il finale è incredibile. Pareggia l’Inter ancora dopo consulto Var, ma arriva il rigore su Cuadrado che dà la vittoria alla Juve: “Daaaaaai, crediamoci fino alla fine”, esulta una tifosa. “Bella soddisfazione, vincere così poi non ha prezzo. Ma mi sa che alla fine peseranno i cinque punti lasciati al Benevento“, scrive un altro.

15-05-2021