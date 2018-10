Del Piero-Dybala show: Ma quella sfida di punizioni si fa?

Complimenti e piccole smancerie via social tra due leggende, ma con una voglia di confrontarsi mai sfumata. Alex Del Piero su twitter si è complimentato con Dybala per la tripletta con cui ha steso lo Young Boys, scrivendo “Benvenuto nel club – con l’immagine dei tre palloni – sono serate che non si dimenticano! #ADP10#JuveYB#UCL#FinoAllaFine”.

Il club dei triplettisti di Champions è per pochi (Paulo Dybala è diventato il quarto juventino a segnare una tripletta in Champions League dopo Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, che la fece in semifinale col Monaco, e Arturo Vidal), si sa, la Joya ha ringraziato ma ha anche rilanciato: Grazie, è un onore farne parte!!. La tua era una semifinale però! Ah, io aspetto ancora la sfida!”. Di che sfida parla? Di un duello a suon di punizioni, un’idea partita per gioco e che doveva tramutarsi in un confronto leggendario.

Proprio Del Piero lanciò per scherzo la cosa, l’ex capitano bianconero aveva incoronato l’attaccante argentino come il più forte nei dribbling, mentre si è tenuto il titolo di miglior realizzatore ma Dybala la prese sul serio ed accettò la sfida. Si aggiunsero le adesioni di Buffon, che si propose come portiere (“Tranquilli ragazzi, sarò il vostro Benji Price”. Un riferimento al portiere para-tutto dell’anime Holly e Benji che è diventata una vera e propria serie-culto) con la Juventus che si disse, sempre via social, disponibile a…portare il pallone e mettere a disposizione il campo. La sfida non si è però ancora fatta ma Dybala non ha dimenticato e rilancia: che risponderà Pinturicchio?

