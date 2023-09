Del Piero è stanco di aspettare la Juventus: ecco la decisione di Pinturicchio

L’ingresso nella dirigenza bianconera non è più avvenuto e l’ex capitano bianconero pare intenzionato a tentare la carriera di allenatore: è iscritto al corso Uefa Pro di Coverciano

12-09-2023 16:06

La Juventus non chiama e allora Alex Del Piero pensa a un futuro da allenatore. Il campione del mondo è il nome più illustre nella lista di ex calciatori che hanno iniziato ieri a Coverciano al nuovo corso Uefa Pro, ovvero il massimo livello di formazione per un tecnico di calcio.

Del Piero e la chiamata mancata della Juventus

Dopo la “caduta” di Andrea Agnelli e la sostituzione di tutto il gruppo dirigente della Juventus in seguito allo scoppio del caso plusvalenze sembrava che in bianconero fosse arrivato il momento di Alex Del Piero: le voci su un ingresso in società con un ruolo dirigenziale dell’ex capitano sono andate avanti per mesi, ma non si sono mai concretizzate. La chiamata della Juve non è arrivata, ma Del Piero è determinato a restare nel mondo del calcio: che si apra presto per lui un futuro da allenatore?

Del Piero tra i partecipanti al corso Uefa Pro di Coverciano

La domanda nasce dal fatto che il nome dell’ex capitano della Juventus compare nell’elenco di ex giocatori che da ieri sta frequentando al nuovo corso Uefa Pro di Coverciano: si tratta del massimo livello di formazione per gli allenatori garantito in ambito federale, con un programma che prevede 240 ore di lezioni tra aula e campo e la possibilità di confrontarci con importanti realtà italiane e straniere attraverso gli stage formativi presso i club.

Parolo e Padoin tra i compagni di corso di Del Piero

Alla prima lezione, ieri a Coverciano, era presente proprio Del Piero. Insieme a lui tanti altri ex giocatori della serie A, italiani e stranieri, come Ignazio Abate, Andrea Dossena, Marco Parolo, Giampiero Pinzi, Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin.

Al termine della stagione, i corsisti dovranno sostenere degli esami e portare una tesi sulle materie di studio: superando i test, otterranno il patentino Uefa Pro, la massima abilitazione riconosciuta a livello europeo, grazie alla quale potranno allenare squadre appartenenti a qualunque categoria, compresa la Serie A.