Dellien entusiasta di aver pescato Djokovic: “Il sogno della mia vita”

Molti nei panni di Hugo Dellien forse si sarebbe lasciati andare allo scoramento vedendosi accoppiati a Novak Djokovic nel primo turno del singolare maschile di tennis alle Olimpiadi.

Il boliviano invece, ammesso al main draw grazie ai numerosi forfait arrivati nelle scorse settimane, ha reagito alla notizia manifestando una gioia incontenibile.

“Alcuni ritengono che sia stato molto sfortunato ad essere sorteggiato subito contro il numero 1 del mondo: a queste persone io rispondo che non era neanche nei miei pensieri l’idea di poter partecipare alle Olimpiadi, invece ho scoperto all’ultimo minuto di essere stato ammesso al tabellone e posso dire con certezza che sto realizzando il mio sogno più grande” ha affermato il numero 139 del ranking mondiale.

“Mi troverò di fronte il più forte giocatore del mondo, uno dei migliori della storia, colui che, secondo me, in futuro verrà ricordato come il più vincente di sempre. Secondo voi questa è sfortuna? Questo è il sogno della mia vita e sarà bellissimo vedere la bandiera della Bolivia. Sarà un onore competere con i migliori tennisti del mondo, non posso crederci che stia succedendo proprio a me” ha esclamato raggiante Dellien.

OMNISPORT | 22-07-2021 16:54