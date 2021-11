Dembelé ancora k.o.: l'attaccante ha saltato 98 partite dal 2017

04-11-2021 17:47

Non c’è pace per Ousmane Dembelé. L’attaccante francese, reduce dall’esordio stagionale con il Barcellona in Champions League, è costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca a causa dell’ennesimo guaio muscolare.

Entrato in campo nel corso della sfida sul campo della Dinamo Kiev, il classe 1997 ha disputato i primi 25′ della sua stagione ma nel day after del successo in terra ucraina, il comunicato del club blaugrana ha prontamente stoppato gli entuasiasmi: elongazione al muscolo semimembranoso della coscia sinistra e tempi di recupero ancora tutti da definire.

Un vero e proprio calvario per l’ex calciatore del Borussia Dortmund costretto, suo malgrado, a registrare il quattordicesimo infortunio da quando è sbarcata in Catalogna nell’estate del 2017.

Se da un lato Dembelé vanta 119 presenze con la maglia blaugrana, l’altro lato della medaglia recita 98 partite saltate dal 2017 ad oggi per motivi di natura fisica.

Un talento indiscutibile troppo spesso frenato da un’evidente fragilità muscolare, ostacolo apparentemente insopportabile alla tanto agognata continuità.

