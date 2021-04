Denver, contratto a Rivers per sostituire Murray

Nuova, “vecchia” esperienza per Austin Rivers. La guardia di Santa Monica ha infatti firmato un contratto con i Denver Nuggets fino al termine della stagione.

La franchigia del Colorado ha quindi voluto andare sul sicuro per la sostituzione di Jamal Murray, fresco di operazione al crociato del ginocchio sinistro.

Dopo aver iniziato la stagione con i New York Knicks, con cui aveva firmato un contratto triennale, Rivers ha subito il taglio a cui era seguita la firma di un decadale con Denver.

Nonostante il rendimento non esaltante (cinque punti e due assist di media in cinque partite) il figlio del coach dei 76ers Doc avrà quindi una nuova occasione, presumibilmente come riserva di Facundo Campazzo.

OMNISPORT | 30-04-2021 11:31