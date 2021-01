Derby, Rizzitelli querela: inaccettabile quanto mi hanno fatto

Si era sbilanciato a più riprese, prima con un pronostico netto a favore della Roma e poi liquidando il derby a partitella del giovedì (“per la Roma sarà un’amichevole”) ma Ruggero Rizzitelli ha finito col pagar caro le sue parole dette la scorsa settimana. La provocazione gli si è rivoltata contro dopo il netto 3-0 a favore dei biancocelesti e sono iniziati giorni da incubo.

Rizzitelli si sfoga per quanto accaduto

Parlando al Messaggero Rizzitelli prima rivendica di non aver detto niente di male (“Ma secondo voi, se non avessi detto quelle parole, il risultato sarebbe stato diverso? Avrebbe vinto la Roma?”) poi racconta un episodio grave di cui è rimasto vittima.

Dice Rizzitelli “Mi dispiace che questa storia finisca con una denuncia. Colpa di una persona sola, però. Ha messo il mio numero di telefono su una chat dei social e non lo posso accettare. Dagli sfottò non si può passare ad altro, andando oltre. Stanno esagerando”.

Poi aggiunge: “Non sono pentito. Gli sfottò fanno parte della storia di questa partita. Bisogna accettarli sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. Io sapevo quello che mi sarebbe successo in caso di sconfitta. Lo rifarei. Le prese in giro sono divertenti. Ma bisogna fermarsi lì”.

I tifosi replicano a Rizzitelli

Fioccano le reazioni sui social: “Si tratta anche di sportività. Mai sottovalutare l’avversario e mai dargli troppi motivi per farti prendere per il c..” o anche: “il karma, e il suo sottoderivato scaramantico, hanno 50mila anni di età… e comunque una ‘spinta’ nervosa ai laziali l’ha data, quella sciocca frase”, oppure: “adesso sei la loro barzelletta e meme preferito contento te…” e ancora: “se la prossima volta se cuce la bocca me fa un bel regalo” e infine. “fare gli spacconi in questo modo non porta mai a niente di buono purtroppo. Poniamo dunque la domanda in un altro modo, serviva fare i gradassi prima del derby?”.

