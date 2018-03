Derby toscano: il Livorno torna in vetta

Il Livorno torna a vincere nella 31esima giornata del Gruppo A di serie C e lo fa forse nella gara più importante della stagione: lo scontro al vertice nonché derby toscano con il Siena. Alla prima partita senza mister Sottil, esonerato dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 gare e nonostante la possibilità virtuale di essere in vetta (il Livorno ha una gara in meno), gli amaranto passano di misura con gol dell’ex Valiani, sorpassano i bianconeri e agguantano la vetta.

Nell’altro derby toscano, Pistoiese-Pisa, ai nerazzurri basta la rete di Mannini per tornare all’ombra della Torre con 3 punti e il terzo posto scippato alla Viterbese, fermata 1-1 nel pomeriggio da un’altra toscana, la Lucchese.

I risultati:

Arzachena-Cuneo 1-1

Gavorrano-Monza 1-0

Giana Erminio-Olbia 3-0

Lucchese-Viterbese 1-1

Piacenza-Prato 1-0

Pontedera-Pro Piacenza 1-1

Alessandria-Carrarese 5-0

Livorno-Siena 1-0

Pistoiese-Pisa 0-1

SPORTAL.IT | 20-03-2018 21:40