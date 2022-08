Di Canio, ancora veleno sulla Roma: l'ex Lazio scatena la polemica tra i tifosi

29-08-2022 11:14

Campionato nuovo e vecchie polemiche. Fedele al suo ruolo Paolo Di Canio torna a scatenare una bufera nel mondo-Roma parlando a Sky Calcio Club. L’ex laziale critica ferocemente la squadra giallorossa vista a Torino con la Juventus, attacca Mourinho e ridimensiona le ambizioni della Roma con toni accesi, scatenando una bufera sui social, come spesso accade quando prende posizione.

Per Di Canio Mourinho non ha dato mentalità alla Roma

Dice Di Canio: “Della Roma si dice che ‘qualcosa si è visto’ oppure si parla di mentalità, ma noi stiamo parlando della Roma che ha fatto degli investimenti e continua a farne. La differenza è che a Torino ha giocato con tutti super titolari mentre alla Juventus ne mancavano 5/6 tra infortunati e chi sta arrivando”.

“Si parla sempre di mentalità, ma Mourinho lo sa che la prestazione è stata negativa, la Roma stava meglio della Juventus e fa quella prestazione? In un anno di Roma non si vede una precisa identità. Si parla sempre e solo di mentalità e di carattere”.

Di Canio dimentica due assenze pesanti nella Roma

A ben vedere non si può dire che fossero presenti tutti super-titolari nella squadra vista a Torino contro la Juventus e sui social si scatenano i tifosi giallorossi: “Paolo Di Canio,come hai fatto a dire che la Roma ha giocato contro la Juventus in formazione tipo? E Zaniolo? E Wijnaldum? (2 fenomeni). Da come parli ” sembreresti”un tifoso della Lazio” oppure: “Di Canio imbarazzante . Sto poro scemo” e ancora: “In effetti Zaniolo e Wijnaldum da noi sono panchinari…Dajeeee e dobbiamo anche stare ad ascoltare Di Canio????”.

I tifosi della Roma si scatenano contro Di Canio

C’è chi scrive: “Vabbé ma di canio pure se la Roma diventasse un mix tra Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid dirá sempre che fa schifo, che gli avversari sono salmonari o che giocavano le riserve,che il livello é basso,etc. La colpa é di chi ancora lo fa parlare” e ancora: “Mia opinione è che Di Canio è come Cassano, può dare giudizi del “ciufolo” solo a Bobo tv, quello è il loro target… Laziale con il fegato spappolato”.

Il web è scatenato: “Di Canio è davvero imbarazzante. Cioè, capisco che deve per forza, da contratto e per via delle sua fede calcistica, remarci sempre contro, ma dice certe amenità che ledono la sua onestà intellettuale, sempre che ne abbia una”.

I tifosi chiedono confronto diretto Di Canio-Mourinho

Arrivano infine richiese precise: “Sogno Mourinho in collegamento, quando c è anche Di Canio. Il problema è che non succederà perché fugge il coniglio” e infine: “Sky perchè la prossima volta non fate interloquire Mourinho direttamente con Di Canio? Lo chiedo per cortesia. Vostra affezionatissima abbonata”.