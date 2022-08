Serie A, la Roma ferma la Juventus a Torino

27-08-2022 20:36

Tra la Juventus e la Roma finisce in parità a Torino: al gol di Dusan Vlahovic nel primo tempo ha risposto Tammy Abraham nella ripresa. I bianconeri salgono adesso a 5 punti, i giallorossi a 7.

Il primo tempo si apre con un gioiello di Vlahovic su punizione: la parabola del serbo ricorda quelle di Del Piero, per Rui Patricio non c’è nulla da fare. I bianconeri hanno anche un’altra occasione con Cuadrado, ma l’estremo difensore giallorosso è bravo a respingere il tiro ravvicinato. Gol annullato a Locatelli grazie all’ausilio del var, che individua il tocco di mano precedente di Vlahovic.

Nel secondo tempo calano i ritmi, la Roma riesce ad affacciarsi a metà della ripresa in area avversaria ma Abraham spreca. L’inglese è però bravo poco dopo a ribadire di testa in rete l’assist in semi rovesciata di Dybala. Alla fine è 1-1, le due squadre non si fanno male.