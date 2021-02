Di Francesco aspetta il Torino: "Sono forti. Come lo siamo noi"

Più che uno scontro diretto. Cagliari e Torino si affrontano venerdì sera alla “Sardegna Arena” in una gara delicatissima in chiave salvezza.

I sardi sono terzultimi e reduci da una striscia da incubo di 15 sconfitte e 5 pareggi nelle ultime dieci partite, i granata non perdono da quattro partite, tutte terminate in parità, ma hanno appena due punti in più.

Eusebio Di Francesco ha professato tranquillità alla vigilia del match contro i granata: “È presto per parlare di dentro o fuori, mancano ancora tante partite. Ovviamente però abbiamo bisogno di vincere.

Il tecnico abruzzese ha poi parlato della situazione della squadra e di quella personale: “Nell’ultimo periodo ho visto attenzione e voglia di allenarsi. Abbiamo concesso qualcosa, in particolare nei finali di gara e in questo dobbiamo migliorare, ma sono contento della fase difensiva in queste ultime partite. Adesso mi aspetto più qualità quando attacchiamo e ripartiamo e più lucidità nell’ultima giocata. Se sono ancora qui è perché credo che possiamo risollevare questa squadra in classifica. Ma non dobbiamo piangerci addosso, non parliamo più di sfortuna o altro. Noi rappresentiamo un popolo: io lo so e lo percepisco. E per me è una questione personale: voglio dimostrare che non meritiamo questa classifica, per questo lotteremo e combatteremo anche per i nostri tifosi”.

Infine, sul Toro: “Come noi, anche il Torino non merita questa classifica. Sono equilibrati e compatti, sanno difendersi bene e ripartire. Hanno trovato più equilibrio recentemente, per questo mi aspetto una gara in costante equilibrio”.

OMNISPORT | 18-02-2021 15:08