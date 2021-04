Di Francesco carica la Spal: "L'obiettivo non cambia"

La Spal non riesce a battere il Venezia e a tenere il passo del Lecce lanciato verso la promozione diretta.

Secondo pareggio consecutivo nella gestione Rastelli, imbattibilità salva e anche se il calendario non è stato morbido (Cittadella, Chievo e Venezia in sequenza), l’1-1 contro la formazione di Zanetti sa di occasione persa.

Federico Di Francesco, autore del gol del vantaggio dei ferraresi, ha parlato così ai microfoni di ‘Dazn’: “Il risultato è giusto, ma spiace perché con il vantaggio avevamo incanalato la partita nel modo migliore, peccato per il gol preso da calcio piazzato”.

L’ex attaccante del Bologna non abbassa l’asticella degli obiettivi: Mancano sei giornate, per la promozione diretta si è fatta difficile perché davanti abbiamo tante squadre, ma non dobbiamo guardare la classifica e pensare partita dopo partita. Il nostro obiettivo è la Serie A, subito o ai playoff”.

Poi sul cambio di allenatore: “L’esonero di Marino è stata una sconfitta anche per noi, perché avevamo instaurato un buon rapporto con il mister, ma ci siamo subito messi a disposizione di Rastelli perché vogliamo riportare la Spal dove merita”.

OMNISPORT | 05-04-2021 22:05