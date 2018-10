Di Francesco si gode la rivincita

Terza vittoria consecutiva della Roma con dodici gol fatti e appena uno subito. Il Viktoria Plzen non si è certo rivelato un avversario temibile, ma adesso in campo i giocatori di Di Francesco sanno cosa fare.

Il tecnico ha parlato a 'Sky Sport' al termine della partita vinta in goleada che ha rilanciato le quotazioni dei giallorossi in ottica qualificazione, al netto del sorprendente ko del Real Madrid a Mosca: "Abbiamo dato la continuità di gioco che avevo chiesto, la squadra mi è piaciuta molto. Fare tanti gol può essere importante per il girone".

Inevitabile soffermarsi sulla svolta tattica coincisa con il passaggio al 4-2-3-1: "Stavo cercando le soluzioni giuste, non volevo modificare troppo il mio 4-3-3, ma mi sono reso conto che qualcosa doveva cambiare. I ragazzi hanno interpretato bene il modulo, i centrocampisti si sono interscambiati bene".

Ancora protagonista Lorenzo Pellegrini: "Sono molto contento per lui, l'ho avuto a Sassuolo, è cresciuto con me. Ha fatto spesso la mezzala, ma l'ho utilizzato anche trequartista nel 4-2-3-1, ha l'idea della verticalità, sta interpretando al meglio questo ruolo. Ha ricevuto critiche ingiuste, ha avuto la personalità di calarsi in questo ruolo. Il gol nel derby l’ha aiutato".

SPORTAL.IT | 02-10-2018 23:35