Di Vaio sogna in grande: "Bologna in Europa nei prossimi anni"

29-07-2022 13:31

“Vogliamo continuare a crescere e raggiungere l’obiettivo minimo dichiarato dal Presidente: la soglia dei 50 punti che ci permette di porre le basi per un Bologna da Europa. Vedere il Bologna in Europa è il mio sogno e obiettivo”. Queste le dichiarazioni – riportate dal Resto del Carlino – rilasciate da Marco Di Vaio, il DS dei felsinei, sempre più ambiziosi in ottica futura.

L’ex bomber rossoblù, che in quattro anni a Bologna ha segnato 65 gol in 143 presenze, ha poi proseguito: “La realizzazione di questi obiettivi dipenderà da diversi fattori, ma ciò che oggi sembra lontano nel calcio può avvicinarsi in fretta. Abbiamo costruito un club serio, credibile. Possiamo sederci a tutti i tavoli. Si può sempre fare meglio e questo è il nostro obiettivo, ma siamo fieri di ciò che è stato costruito finora”.

Le ultime voci di mercato intorno alla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic avevano accostato – a proposito di giocatori di prospettiva – l’attaccante classe 2000 del Pisa Lorenzo Lucca ai felsinei, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un inaspettato sorpasso da parte dell’Ajax, pronto a soffiare il centravanti al Bologna. In uscita invece c’è Musa Barrow, con il Torino che sta trattando con gli emiliani. Ufficiale invece la cessione di Theate al Rennes per 19 milioni di euro + 3 di bonus.